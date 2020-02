Neto mais velho da rainha Elizabeth II anuncia divórcio

LONDRES, 11 FEV (ANSA) – Novamente a família real britânica é afetada por uma crise. Peter Phillips, o mais velho dos netos da rainha Elizabeth II, anunciou nesta terça-feira (11) que irá se divorciar da sua esposa, Autumn Kelly, após 12 anos de casamento.

Em um comunicado divulgado pelo casal, foi informado que a decisão foi o “melhor caminho para os dois filhos”, além de acrescentar que a amizade entre Kelly e Phillips irá continuar.

“A decisão de se divorciar e compartilhar a guarda veio após muitos meses de discussões e, apesar de triste, é amigável. A prioridade do casal vai permanecer o bem-estar contínuo e o crescimento de suas maravilhosas filhas, Savannah e Isla”, informou o porta-voz do casal.

O Palácio de Buckingham não comentou sobre o caso, mas o comunicado afirmou que as duas famílias ficaram “tristes”, mas “totalmente favoráveis” com a decisão.

Kelly e Phillips teriam dito para a Elizabeth II sobre a decisão do divórcio no ano passado.

O neto mais velho da rainha conheceu Kelly em 2003, no Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, em Montreal, quando trabalhava para a equipe da Williams. Eles se casaram em 2008 na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, e criaram seus filhos em Gloucestershire.

Embora Phillips seja membro da realeza, o britânico não possui título real e costuma ficar longe dos holofotes.(ANSA)