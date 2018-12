Neto ironiza jogadores brasileiros ao ser eleito o pior comentarista do ano

O ex-jogador Neto usou ser perfil em uma rede social para ironizar e atacar uma enquete feita pelo portal UOL sobre o pior comentarista esportivo da televisão brasileira.

“Que orgulho! Ser eleito o PIOR por essa cambada de pé de rato que compõe a pior história do futebol brasileiro é um motivo de muito ORGULHO. Tri consecutivo desse portal que adora usar minha imagem para dar audiência”, escreveu o comentarista esportivo da Band.

Na enquete, feita com 106 atletas de clubes da primeira divisão do futebol brasileiro, Neto ganhou 16% dos votos, ficando na frente de Casagrande (Globo) e Roger Flores (SporTV). Caio Ribeiro, da TV Globo, foi eleito o melhor comentarista esportivo, segundo os jogadores.

