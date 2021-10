‘Neto fala um monte de m…’, rebate Daniel Alves após críticas de apresentador da Band Lateral-direito disse 'não ter controle' sobre o que comentaristas como Neto, Sormani e Cicinho falam

Após críticas do ex-meia e ídolo do Corinthians Neto, o lateral-direito Daniel Alves afirmou não ter controle sobre o que diz o apresentador da Band. Citando também os comentaristas Fábio Sormani, dos canais esportivos do grupo Disney, e Cicinho, do SBT, falando que ele só tem como controlar sua própria performance.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!



– O Neto fala um monte de m… [risos] A gente pode fazer o que? Eu costumo dizer o seguinte, eu não controlo o que o Neto fala, eu não controlo o que ninguém fala… O que o Sormani fala, o que o Cicinho fala, o que esses caras falam eu não controlo, mano. Eu só controlo o que está ao meu alcance, e o que está no meu alcance é performance – disse o lateral da Seleção Brasileira durante o “Flow Podcast”.

E MAIS:

– Ah, o Cicinho falou: “eu sou maior do que o Dani no São Paulo”. É maior do que eu sim, o cara ganhou mais do que eu, o cara jogou mais do que eu, é óbvio que o cara é maior. Mas o mundo é grande, né – completou Daniel Alves.

+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!



Após sua saída do São Paulo e uma série de publicações nas redes sociais, Daniel Alves foi criticado pelo ex-atleta Neto. Durante o programa “Baita Amigos”, o apresentador disse que o lateral estaria mentido em seus posts e saído do Tricolor Paulista por dinheiro.

– É sobre dinheiro sim. É sobre grana. Você saiu por causa de dinheiro, se não ficaria. É tudo mentira! Quem achar que é verdade, tudo certo, tem problema algum. Você não deixou legado nenhum no São Paulo, só dívidas – disse Neto.

E MAIS:

Veja também