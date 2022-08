Neto exalta vitória do Corinthians e cobra ‘cuidado’ contra o Flamengo: ‘É um time muito forte’ Apresentador da Band analisou o atual momento do Timão no programa 'Os Donos da Bola' desta segunda-feira







Neto ficou radiante com a vitória do Corinthians por 1 a 0 em cima do Botafogo na Neo Química Arena. Durante o programa “Os Donos da Bola” desta segunda-feira, o apresentador da Band elogiou o atual momento do Timão e projetou o confronto contra o Flamengo pela Libertadores.

+ Oscar usa camisa de time brasileiro, Felipe Jonatan recebe proposta da Turquia… O Dia do Mercado!

– O Corinthians, que ganhou do Botafogo, teve 42 mil torcedores em um jogo no qual o torcedor sabia que o time seria reserva. Por sinal, o Vítor Pereira está invicto. O Duílio que está se transformando no melhor presidente da história – disse Neto.

– O time do Flamengo é muito forte e o Corinthians tem que tomar cuidado. Presta atenção, Vítor Pereira. É um baita time, e o Corinthians tem que prestar atenção para o segundo jogo. Eu acho que a zaga do Corinthians, com Gil e Balbuena, pode ser decisiva – completou.

+ Renata Fan vibra com vitória do Internacional, e companheiro de programa retruca: ‘Está insuportável’

Corinthians e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O confronto de volta será realizado no dia 9 de agosto, no Maracanã.

E MAIS:

E MAIS: