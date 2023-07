Neto exalta Dorival Júnior após vitória do São Paulo e questiona CBF por escolha de Diniz

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/07/2023 - 18:36 Compartilhe

Crítico da seleção brasileira e da CBF, o ex-jogador e apresentador Neto elogiou Dorival Júnior após a classificação do São Paulo na Copa do Brasil e afirmou que o treinador deveria ter sido a escolha da entidade para suceder Tite no comando da equipe. Além disso, disse que Fernando Diniz, que assume interinamente o cargo até a possível vinda de Carlo Ancelotti, não deveria estar no posto.

“Eu não tenho nada a favor do Fernando Diniz e nada contra também. Eu só acho que ele não merece ser o treinador. Eu acho que quem merece ser o treinador é o Dorival Júnior. Isso se for brasileiro. Mas, por que o Dorival Júnior não é o treinador da seleção brasileira?”, afirmou o apresentador da Band.

Os elogios de Neto ao treinador tricolor acontecem após a vitória do São Paulo sobre o Palmeiras nesta quinta-feira no Allianz Parque, por 2 a 1, que garantiu vaga às semifinais da Copa do Brasil ao time. Após sair do Flamengo, Dorival ficou cinco meses sem trabalhar até assumir o comando do São Paulo em maio.

“Se o Dorival Júnior fosse marrento, xingasse jogador, se ele tivesse no Rio de Janeiro, talvez ele fosse o técnico da seleção. Mas como ele é educado, centrado, ganhador de títulos, ele nao serve pra ser o treinador. Tem que ser ‘amiguinho’ igual o Fernando Diniz”, disse Neto. “Será que vocês não entenderam que o Dorival Júnior era o cara pra ser treinador da seleção brasileira? Isso seria o correto. Mas precisa ser marrento, não gente boa e profissional.”

Além de Dorival, Neto também afirmou que Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, poderia assumir o comando da seleção ao invés de Fernando Diniz, pelo sucesso que o português teve no futebol brasileiro ao longo dos últimos anos. “Independentemente de sair da Copa do Brasil e também, se for sair ou ficar na Libertadores, em relação também ao Brasileirão, eu acho que o Abel Ferreira é o mais preparado para ser treinador da seleção e nem cogitado foi. Isso é uma vergonha para a CBF.”

