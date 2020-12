Neto elogia São Paulo e aponta destaque: ‘O que Luan está jogando é impressionante’

O São Paulo venceu o Sport por 1 a 0 no Morumbi no último domingo e abriu quatro pontos do segundo colocado, Atlético-MG. O apresentador Neto elogiou o time do São Paulo e destacou a importância do volante Luan para a melhora do desempenho do Tricolor. Segundo ele, o técnico Fernando Diniz admitiu que precisava de um jogador com aquelas características.

– O destaque para mim é o Luan. O que ele está jogando é impressionante. O Reinaldo e o Juanfran estão bem na marcação… O time mudou com o Luan. O Fernando Diniz admitiu que precisava de um ‘pastor alemão’ quando colocou ele. Antes, o time era exposto. Quando colocou um volante de marcação mesmo, acabaram os problemas dele – afirmou Neto durante o programa “Os Donos da Bola, da Band, nesta manhã.

– O São Paulo se encontrou, tem muitas coisas importantes, em objetivos, em vitórias. Eu não acreditava que o São Paulo pudesse buscar o título. Gostei que o São Paulo não atrasou nenhuma bola para o goleiro, não era assim antes – completou.

São Paulo entra em campo na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Botafogo, no Morumbi, em jogo atrasado da 18º rodada do Campeonato Brasileiro. Se vencer, o Tricolor pode abrir sete pontos na liderança.

