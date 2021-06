Neto elogia Mauro Cezar e comentarista agradece Apresentador lembrou do jornalista ao falar do confronto da Libertadores entre São Paulo e Racing (ARG)

Durante o “Donos da Bola” desta quarta-feira, o ex-jogador Neto aproveitou a discussão sobre o São Paulo, que perdeu por 3 a 2 para o 4 de Julho na Copa do Brasil, para elogiar o jornalista Mauro Cezar Pereira. O apresentador desejou melhoras para o comentarista, que se recuperou recentemente da Covid-19, e elogiou suas opiniões, mesmo que divergentes.

– O Racing (ARG) não é o time do Mauro Cezar? Mauro Cezar é torcedor do Racing e espero as melhoras pro Mauro Cezar, que ele pegou Covid também, ficou duas semanas [internado]. Um baita comentarista, gente boa, um cara que fala o que pensa, muitas vezes não concordo, mas eu gosto de pessoas que tem opinião como ele – disse Neto lembrando do próximo adversário do São Paulo na Libertadores.

Em seu Instagram, Mauro Cezar compartilhou a fala de Neto e agradeceu pelas palavras do apresentador. Veja abaixo.

