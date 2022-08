Neto elogia jogador do Corinthians após empate com Avaí e alerta sobre Flamengo: ‘Está chegando’

Parceria Lance & IstoÉ 06/08/2022 - 21:48 Compartilhe

Apesar do empate entre Avaí e Corinthians por 1 a 1 no Campeonato Brasileiro, Neto ficou satisfeito com a atuação do Renato Augusto na Ressacada. O apresentador da Band elogiou o meia do Timão nas redes sociais e fez um alerta para boa fase do Flamengo.

– O Flamengo está chegando e o Palmeiras pode abrir 6 pontos de nós. O ponto positivo de hoje foi a partida do Renato Augusto, que é craque de bola e precisava voltar a jogar bem, diga-se de passagem – publicou Neto no Twitter.

O Avaí abriu o placar com Bissoli de pênalti e Balbuena empatou para o Timão. Muitos torcedores do Corinthians ficaram insatisfeitos com o desempenho na Ressacada e protestaram nas redes sociais. O time de Vítor Pereira deixou de somar pontos importantes no Campeonato Brasileiro.

O Corinthians volta a campo na próxima terça-feira, contra o Flamengo, às 21h30, no Maracanã, pelo segundo jogo das quartas de final da Libertadores. O Timão precisa vencer por três gols de diferença no Rio de Janeiro para conseguir a classificação.

