Neto dispara ao vivo contra Sylvinho: ‘Como você coloca Araos e Mateus Vital? Não dá’ Fluminense arrancou empate contra o Corinthians mesmo com um jogador a menos

O empate do Corinthians diante do Fluminense, no Rio de Janeiro, não agradou o apresentador corintiano Neto. Mesmo com um jogador a mais desde o início da etapa final, a equipe de Sylvinho não foi capaz de segurar o resultado e viu a “lei do ex” entrar em ação com o gol de Cazares. Na transmissão da “Rádio Craque Neto“, o comunicador criticou decisões do treinador.

Para o ex-jogador, Sylvinho errou em optar por Araos e Matheus Vital em detrimento de Adson e Roni.

– Oh, Sylvinho, por que você não colocou o Roni de titular? Por que não colocou o Adson de titular? Por que esperou tomar um gol para colocar os dois meninos? Como você coloca Araos, o Mateus Vital? Não dá, cara! Não dá! – criticou o apresentador da Band.

Por fim, ainda perdeu a paciência ao reparar que Mosquito havia sido substituído.

– E você ainda tirou o Mosquito! P… que …! Eu não acredito que você tirou o Mosquito. Ah, não dá, cara! – concluiu Neto.

O Corinthians recebe o São Paulo no mesmo dia, às 21h30, na Neo Química Arena. Ambos os jogos serão válidos pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

