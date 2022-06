Neto detona diretor do Corinthians: ‘Está criando um problema’ Apresentador criticou o diretor de futebol Roberto de Andrade durante o programa "Os Donos da Bola"

O apresentador Neto não poupou críticas ao diretor de futebol do Corinthians, Roberto de Andrade. Durante o programa “Os Donos da Bola”, nesta segunda-feira (13), o ex-jogador questionou a forma como o dirigente tem tratado as situações como se não estivesse tendo nenhum problema no Parque São Jorge.





Neto saiu em defesa do presidente Duílio Monteiro Alves, além do técnico Vítor Pereira e do atacante Roger Guedes. O ex-jogador também lembrou das ameaças sofridas por Cássio e Willian, que precisaram registrar boletim de ocorrência. O atacante, inclusive, pode deixar o Timão na próxima janela de transferências.

– Primeira pergunta que eu faço é: qual é o problema? O Roger Guedes não veio a público reclamar de nada. Ele demonstrou insatisfação por não jogar. Isso faz parte de qualquer esporte. Não tem problema nenhum. Você que está criando um problema – disparou Neto.

– O pagode do Jô não é problema? O Cássio e Willian terem que fazer boletim de ocorrência, não é problema? Isso não é problema, Roberto de Andrade? – completou.

+ Marcelo se despede do Real Madrid: veja 20 jogadores brasileiros na Europa que ficarão sem clube em junho

O Corinthians derrotou o Juventude por 2 a 0, no último sábado (11), na Neo Química Arena, e ocupa o segundo lugar, com 21 pontos. O Timão se prepara para enfrentar o Athletico-PR, na quarta-feira (15), às 21h30, na Arena da Baixada, e pode assumir a liderança.

E MAIS:

E MAIS: