Neto de Pelé quase entra em coma antes de descoberta de diabetes

Arthur, um dos netos mais novo do Rei Pelé, quase entrou em coma pouco antes de ser diagnosticado com um tipo de diabetes. O jovem sofria com sintomas de gripe, foi levado ao hospital pela mãe, Flávia Arantes do Nascimento, até que o motivo fosse encontrado pela equipe médica do hospital Sabará, em São Paulo.

“De uma simples e aparente gripe, se revelou numa Diabete Melitus Tipo 1. O atendimento preciso , tirou meu filho de um passo à entrar num coma”, disse Flávia no Instagram.

A filha de Pelé detalhou o caso na rede social. “Às vezes a vida vai mesmo nos chacoalhar, para que despertemos para a nossa força, para o nosso poder, para a infinitude que habita em nós. (Alexandre Gruber). Um BAITA SUSTO… Hoje AGRADECER IMENSAMENTE a toda a equipe de enfermagem, plantonistas, médicos da UTI, nuticionistas, pessoal da limpeza, Dr. Felipe Lora e Dr. Matheus Alvares, do Hospital Sabará, que cuidaram do meu Arthur com o máximo de carinho ,dedicação e paciência com os pais”, começou.

“Que de uma simples e aparente gripe, se revelou numa Diabete Melitus Tipo 1. O atendimento preciso tirou meu filho de um passo à entrar num coma. SEM PALAVRAS… Muito, muito OBRIGADA. Aos amigos que emanaram luz, boas energias, nosso grande beijo. À família sempre presente, obrigada. Obrigada à minha amiga Cris, com nossos alquímicos; à Vik Urtz, meu amor incondicional. E minha gratidão eterna ao Sr. José Luiz Egydio Setúbal e José Álvaro Carneiro, Hospital Pequeno Príncipe por todo amor, envolvido. Por tudo isso, Arthur está novinho em folha, apenas agora. MAIS DOCE”, finalizou Flávia.

