Neto de Luciano do Valle morre após ser baleado durante tentativa de assalto

O neto do locutor Luciano do Valle, Lucas, de 29 anos, morreu na noite da última sexta-feira (17) após ser baleado durante uma tentativa de assalto em São Paulo no último dia 15. As informações são da Band.

Lucas era empresário, morava no interior de São Paulo e tinha vindo para a capital paulista a negócios. O jovem, que completaria 30 anos neste sábado (18), estava olhando mensagens no celular próximo ao seu local de trabalho, quando dois criminosos anunciaram o assalto. Logo após os disparos, os assaltantes fugiram, um deles no carro da vítima. Segundo os policiais, o objetivo dos criminosos era roubar o dinheiro das contas bancárias de Lucas. Os assaltantes seguem foragidos.

A mãe de Lucas, a jornalista Alessandra do Valle, fez uma homenagem nas redes sociais. “Meu captain, obrigado por tantos ensinamentos! Que honra ser sua mãe! Deus está te recebendo de braços abertos! Vc viveu intensamente cada segundo da sua vida! Vai em paz minha luz! Sua mãe te ama incondicionalmente! Vamos aplaudir nosso menino de ouro! Seu legado será de frutos lindos!”

O locutor Luciano do Valle morreu em 19 de abril de 2014 em Uberlândia (MG) após passar mal ao chegar na cidade para narrar um jogo do Campeonato Brasileiro.

