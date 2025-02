Neto de Eunice Paiva faz reflexão sobre ‘Ainda Estou Aqui’: ‘Vai além de política’

Durante sua participação no programa “Mais Você”, na TV Globo, nesta sexta-feira, 28, Chico Paiva comentou sobre o sucesso e importância do filme “Ainda Estou Aqui”. O neto de Eunice e Rubens Paiva – casal retratado na trama brasileira – ressaltou que apesar de nunca ter vivido no ambiente abordado pelo curta, sua família sempre manteve a história e a luta contra a ditadura vivas.

“Que a história de nossos avós possa servir de inspiração para que outras lutas sejam valorizadas. E vai além da coisa política, lá a gente vê a história de uma mãe, de uma família”, conta.

+ Oscar: Fernanda Torres e produtores de ‘Ainda Estou Aqui’ participam de foto oficial

+ Expectativa por ‘Ainda Estou Aqui’: fim do suspense na noite do Oscar

O filho de Vera Paiva também exaltou o trabalho de Walter Salles. Para ele, o diretor soube ter “sensibilidade de enxugar tudo que teve de ruído, que é essa discussão sobre esquerda e direita, e mostrar a história de uma família”.

“Todo mundo consegue ter empatia com a história daquela família que é violentada pela ditadura”, completa.

O filme “Ainda Estou Aqui”, estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, acumula três indicações ao Oscar – Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz e Melhor Filme – e diversos prêmios globais.