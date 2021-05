Neto critica Sylvinho no Corinthians: ‘Doriva é mais treinador que ele’ Ex-atleta não gostou do nome que fechou com o Timão e ressaltou que auxiliar do treinador já foi campeão como técnico

O ex-lateral Sylvinho foi anunciado como o novo técnico do Corinthians, o que não agradou o ídolo do Timão e apresentador Neto. O ex-jogador, que já havia expressado sua discordância com a diretoria nesta escolha, voltou a criticar o novo treinador durante o “Donos da Bola” desta terça-feira.

> Confira a tabela de todas as divisões do Brasileirão 2021 e comece a simular os resultados do seu time!

– Será que não é um absurdo? Oh, Sylvinho, eu gosto de você, bom menino, foi auxiliar do Roberto Mancini, do Tite, legal para caramba. Mas o Doriva, que vai ser o auxiliar, é mais treinador que ele. O Doriva já ganhou Paulista, Carioca. O Doriva é treinador. O Sylvinho não. Você não pode mentir para a torcida, não pode fazer isso – afirmou o ex-meia.

E MAIS:

– O Corinthians precisa se reestruturar, mas traz o Sylvinho, porque é amigo do Roberto de Andrade, do Duílio, do Alessandro. Não pode contratar o amigo. Tem que contratar um profissional que esteja à altura de um momento como esse. Qual o momento do Corinthians? Desespero, falta de dinheiro, sem jogador para vender – acrescentou Neto.

O apresentador ainda disse qual seria, em sua opinião, o nome ideal para comandar o Corinthians: Abel Braga. Para Neto, Abel foge dos “vícios políticos” do Timão.

– O Abel Braga seria o nome ideal para o Corinthians nesse momento. É um cara paizão, que viria com moral neste momento porque fez uma campanha muito boa com o Internacional. Aguentaria nossas pancadas. Faria um ambiente bom. Mas não, trago o Sylvinho. É um vício político do Corinthians – completou Neto.

E MAIS:

Veja também