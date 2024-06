Neto critica situação do Corinthians após rescisão com patrocinadora: ‘Uma vergonha’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/06/2024 - 15:16 Para compartilhar:

O ex-jogador e apresentador Neto fez duras críticas a respeito da atual situação do Corinthians. O ídolo corintiano abriu o programa “Donos da Bola” falando sobre a negociação do goleiro Carlos Miguel com o Nottingham Forest, e criticou o diretor de futebol Alessandro Nunes e o ex-presidente Duílio Monteiro. Logo em seguida, comentou sobre a rescisão do contrato da patrocinadora master, Vai de Bet, com o clube – o fim do vínculo foi anunciado nesta sexta-feira.

“É obrigação do Alessandro ler os contratos. Por que, Alessandro, e você, Duílio, baixaram a multa do Carlos Miguel de 150 milhões de euros para 4 milhões de euros, se vocês sabiam que o Cássio ia embora?”, disse o apresentador.

Logo em seguida, o ídolo corintiano ironizou o atual presidente do clube, Augusto Melo, sobre a rescisão do contrato da patrocinadora master do clube. O fim da parceria acontece após os polêmicos pagamentos da Rede Media Social Ltda, intermediária do acordo, à Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda, suposta empresa “laranja”.

“Você não vai aguentar, Augusto. Você deu entrevista dizendo que não tinha nada e que estava tudo certo? Em quem devemos acreditar? Vocês estão acabando com o Corinthians”, desabafou.

Ainda sobre a crise corintiana, Neto disse que o início da situação atual em que a equipe paulista se encontra se deve à construção da Neo Química Arena, pela qual o time paulista atualmente tem uma dívida de cerca de R$ 700 milhões com a Caixa Econômica Federal, que financiou a construção da arena. “O estádio que tem mármore, que não usa o estacionamento, um estádio maravilhoso que não realiza um show? Esse foi o pior negócio da história do Corinthians”, comentou.