Neto critica entrevista do meia Jorginho após título mundial: ‘Otário’ Jogador do Chelsea afirmou que a imprensa brasileira desrespeitou o clube inglês

Após a conquista do título Mundial sobre o Palmeiras, o meia Jorginho, do Chelsea, concedeu entrevista à ‘BandSports’. O ítalo-brasileiro afirmou que a imprensa brasileira desrespeitou o time inglês colocando o Alviverde como favorito, e isso teria motivado os Blues pelo título. Durante o ‘Baita Amigos’, Neto detonou o jogador do Chelsea.

+ ‘Será processada’, diz Edmundo sobre jornalista da Globo que citou racismo em comentário sobre Lukaku



– Jorginho, o Palmeiras e a imprensa brasileira respeitou o Chelsea em todos os momentos. Se alguém deu uma opinião diferente, qual o problema? Agora dizer que vocês ganharam por causa disso? Isso é muito pequeno da sua parte falar uma besteira dessa – disse Neto, antes de complementar:

+ Narrador detona Gabriel Menino por curtir post do Chelsea: ‘Essa geração Neymar de hoje é terrível’



– Ah, então quer dizer que o Palmeiras vai ganhar todos os títulos porque eu entrei de Peppa Pig? Depois dos jogos das semifinais, nós até equilibramos o duelo, Veloso falou 60-40, eu falei 50-50, agora vem esse otário falar isso aí. Tá se achando, Jorginho? Você acha que é craque? – concluiu o apresentador.

E MAIS:

Saiba mais