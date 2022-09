Neto critica elenco do São Paulo: ‘Esses gringos estão de sacanagem’

admin3 04/09/2022 - 22:03 Compartilhe







O São Paulo ficou só no empate contra o Cuiabá neste domingo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, o ex-jogador e apresentador Neto criticou o elenco do Tricolor, especialmente os estrangeiros em campo.

– Esses gringos do São Paulo estão de sacanagem – escreveu Neto nas redes sociais.

Com alguns desfalques, Rogério Ceni colocou uma equipe alternativa em campo. Os argentinos Nahuel Bastos e Giuliano Galoppo, e o zagueiro venezuelano Nahuel Ferraresi começaram como titulares, mas não fizeram boa partida e foram substituídos.

O São Paulo não vive grande fase na temporada. Na 14ª posição do Brasileirão, a equipe ainda está nas semifinais da Copa do Brasil e Sul-Americana, mas perdeu os duelos de ida, para Flamengo e Atlético-GO, respectivamente, por 3 a 1.

