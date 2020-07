Neto comenta interesse do Benfica em Jorge Jesus e diz: ‘Flamengo é muito maior’ Clube português deseja a contratação do treinador que, por sua vez, já manifestou a intenção de continuar no Rubro-Negro após jantar com presidente Landim

O Benfica, de Portugal, está interessado na contratação do técnico Jorge Jesus, do Flamengo. O clube português promete reforçar o elenco para repatriar o treinador, que já foi campeão nacional com a equipe na década. Durante o debate no programa ‘Os Donos da Bola’ desta sexta-feira, o apresentador Neto comentou sobre o interesse e a possibilidade do ‘Mister’ sair da Gávea.

Para Neto, o Flamengo atualmente tem condições de brigar com gigantes europeus como Bayern de Munique, Barcelona e Real Madrid. O ex-jogador acredita que o Rubro-Negro é maior que o Benfica, e que o melhor para Jorge Jesus seria continuar no clube carioca.

– Para mim, o Flamengo é muito maior que o Benfica. Com a bola que está rolando hoje, o Flamengo briga com Bayern de Munique, Real Madrid e Barcelona. O Paris Saint-Germain é timinho perto do Flamengo – afirmou.

Na última quarta-feira, o Flamengo foi derrotado pelo Fluminense na decisão da Taça Rio, nos pênaltis, por 3 a 2, e perdeu a chance de conquistar o Campeonato Carioca de forma antecipada. Com isso, o Rubro-Negro terá que encarar o Tricolor em mais dois jogos para disputar o título estadual, no próximo domingo, às 16h, e na quarta, às 21h30, ambos no Maracanã.

