Neto chama Diniz de ‘treinador medíocre’ e detona Daniel Alves: ‘Você não é nada no São Paulo’ Apresentador detonou pilares do tricolor após goleada para o Internacional

Após a humilhante goleada sofrida pelo São Paulo contra o Internacional por 5 a 1, o apresentador Neto voltou a criticar dois personagens importantes do São Paulo: Fernando Diniz e Daniel Alves.

O ex-jogador criticou bastante o treinador tricolor. Durante o “Os Donos da Bola”, Neto afirmou que o time do São Paulo é uma anarquia e classificou Fernando Diniz como medíocre por ter dito que Daniel Alves é o porta-voz da equipe.

– Nenhum jogador pode ser o porta-voz dentro de campo. Ninguém falou pra mim o que eu precisava fazer, eu treinava para isso. É um absurdo o São Paulo não ter te mandado embora ontem – afirmou.

Depois, as atenções se tornaram ao camisa 10 Daniel Alves. Neto disparou contra o jogador, afirmando que ele não é maior do que o São Paulo, e que na verdade, ele não é nada no clube.

– Você não é maior que o São Paulo. O São Paulo Futebol Clube é maior que o Raí, que o Rogério Ceni, que o Waldir Peres. Você não é nada no São Paulo – disparou.

