Neto brinca com maquiagem de Tadeu Schimdt no Fantástico: ‘Parecia o Grande Otelo’

Com seu estilo característico de inserir diversos assuntos em um mesmo comentário, Neto elogiou o Fantástico pela cobertura do caso que culminou no afastamento de Rogério Caboclo da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O apresentador do Os Donos da Bola aproveitou o assunto para brincar com o companheiro de profissão Tadeu Schimidt.

O ex-jogador considerou a maquiagem utilizada no apresentador do programa da Globo um exagero e disse que o jornalista ficou parecendo o “Grande Otelo”.

“Que, por sinal, tem que ir a todas as esferas judiciais [a denúncia de assédio], não dar mole. Por sinal, o que estava lá? Parabéns ao Tadeu [Schmidt, apresentador do Fantástico]. Oh, Tadeu, você estava muito maquiado ontem. Parecia o Grande Otelo ontem. Quem maquiou você queria que você parecesse o Grande Otelo”, brincou Neto.

“A Poliana [Abritta, apresentadora do Fantástico]? Eu assisto mesmo. Eu falo. Assisto todo domingo o Fantástico. Adoro os cavalinhos. Acho que foi uma ideia sensacional, maravilhosa. Por sinal, nós somos cavalos deste mundo?. Ele falou que foram oferecidos R$ 12 milhões (para a secretária pessoal de Rogério Caboclo)”, disse ainda.

Durante a edição desta segunda-feira (7), Neto voltou a lembrar de Schimidt, mas para falar sobre o cabelo do apresentador.

“Oh, Tadeu Schmidt, se você der ‘tchau’ para o nosso cavalinho, eu arranco seus cabelos de boneca. Que os seus cabelos de boneca são iguais aos do Velloso. Eu arranco tudo. E falo para o seu irmão , o Oscar, pegar você. Se você pegar o cavalinho do Corinthians e colocar lá, você vai ver só”, completou.

Quem foi Grande Otelo?

Reconhecido como um dos grandes atores brasileiros do século passado, Sebastião Bernardes de Souza Prata, mais conhecido como Grande Otelo nasceu na cidade mineira de Uberlândia em 1995. No cenário artístico, o ator participou de peças e filmes com destaque na comédia e drama. Otelo morreu em Paris, na França, no ano de 1993.

