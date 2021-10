Neto acredita em vitória do Corinthians sobre São Paulo para quebrar tabu: ‘Não tenho dúvidas’ Ex-atleta disse que Timão não deveria ficar 11 anos sem vencer Tricolor no Morumbi pelas fases dos times

Corinthians e São Paulo se enfrentam pela 27ª rodada do Brasileirão nesta segunda-feira e, para o ex-meia Neto, o Timão deve vencer o confronto. Durante o ‘Donos da Bola’ desta segunda, o apresentador afirmou que o clube está em melhor fase do que seu rival e Sylvinho está comandando a equipe para atuar de uma “maneira diferente”.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!



– Não tenho dúvidas que o Corinthians quebra o tabu hoje porque está bem para caramba, bem posicionado. Olha o Sylvinho. Ele está fazendo o time jogar de uma maneira diferente. O time está bem fisicamente, ganhou do Bahia, do Fluminense, do Palmeiras. Perdeu para o Sport e teve três empates, mas não pode ficar 11 anos sem ganhar do São Paulo no Morumbi na fase em que está o São Paulo – iniciou o apresentador.

E MAIS:

– Até porque os grandes títulos do Corinthians foram no Morumbi. Não pode ficar com medo de jogar um jogo desses. O São Paulo, com o Rogério Ceni, que não sabe que time coloca, não sabe quanto deve. O Daniel Alves na Fashion Week não sei onde ganhando R$ 400 mil por mês. O Piris ganhando dinheiro, o Juanfran – continuou o ex-meia.

+ Veja: Mauro Cezar critica arbitragem e mais notícias do Fora de Campo!



– Fora os problemas que o São Paulo vem tendo em relação a contusões. Um tropeço já coloca o São Paulo em uma situação difícil. As próximas rodadas do São Paulo? Se não ficar esperto, briga para não cair. O jogo do São Paulo é hoje. O jogo do Rogério Ceni é hoje – completou Neto.

São Paulo e Corinthians se enfrentam no Morumbi pela 27ª rodada da Série A do Brasileirão 2021 nesta segunda-feira. No campeonato, o Timão ocupa a 6ª colocação, com 40 pontos em 26 jogos. Já o Tricolor Paulista está na 14ª posição, com 31 pontos em 26 jogos.

E MAIS:

Saiba mais