Neto abre novo ciclo na carreira com contratação pelo Arsenal: ‘Realizando um sonho’

Aos 35 anos, o goleiro Neto ainda consegue realizar sonhos relacionados ao futebol. Contratado pelo Arsenal no último dia da janela de transferências, ele disse estar cumprindo mais uma de suas metas estipuladas ainda antes de se tornar profissional.

Contratado junto ao Bournemouth por empréstimo de uma temporada, o jogador, revelado pelo Athletico-PR em 2004 afirmou que esse novo desafio o estimula a esticar carreira por mais alguns anos.

“Sempre queremos ir para frente, avançar em nossa vida. Toda vez que recebo oportunidades, não gosto de perdê-las. Entendo que tudo que está chegando de forma positiva é para ser aproveitada. Fico feliz porque estou realizando um sonho na minha vida. Algo que se tornou realidade”, disse o goleiro em entrevista ao site do Arsenal.

Com uma quilometragem considerável no futebol europeu, Neto contabiliza passagens por clubes de tradição como Juventus, Barcelona, Fiorentina e Valência. No entanto, vestir a camisa da equipe comandada por Mikel Arteta mexeu com o emocional do goleiro.

“Sou uma pessoa sortuda, pude jogar nos maiores clubes, mas confesso que tinha dois sonhos de infância: o primeiro era ser atleta profissional e jogar no Athletico-PR. O outro era defender o Arsenal”, afirmou.

A admiração pelo gigante inglês vem dos tempos de garoto, quando o futebol ainda estava longe de se tornar uma profissão. Pela televisão, ele se acostumou a ver o Arsenal montar grandes equipes.

“Bergkamp, Edu, Gilberto Silva, Thierry Henry. Esse time ganhou muitas coisas. Quando eu estava crescendo, minha geração assistia jogos inacreditáveis. E eu sempre sonhei em jogar aqui”, afirmou.

Contratado para suprir a ausência de Ramsdale, que foi para o Southampton, o brasileiro espera agora cumprir mais uma etapa de sua trajetória nos campos. Na entrevista, ele deixou claro que torcida vai ter um jogador bastante identificado com o Arsenal.

“A todos os fãs, queria dizer que sou mais um torcedor aqui. Meu sonho se tornou realidade, estou feliz e, no que depender de mim, darei mais de 100% pela equipe. Quero agora aproveitar e dar algumas conquistas para este clube.

ODEGAARD SOFRE LESÃO E DESFALCA O ARSENAL

Em meio à chegada de Neto para o gol, o técnico Mikel Arteta teve uma notícia preocupante. O meia Odegaard sofreu uma torção no tornozelo no jogo em que a Noruega venceu a Áustria por 2 a 1 e pode ficar fora dos gramados por até seis meses.

Capitão da equipe inglesa, o jogador norueguês agora vai ser avaliado pelos médicos do clube para que seja analisada a gravidade da lesão. No entanto, é quase certo que ele não volte mais a jogar em 2024.