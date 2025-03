Netinho passa por 3 cirurgias no cérebro mas esconde doença: ‘Sigiloso’

Netinho, cantor que fez sucesso nos anos 90 com hits de Carnaval – com Milla, Menina e Pra Te Ter Aqui, está internado em Salvador (BA), onde se recupera após passar por três cirurgias no cérebro. Durante esse período, ele resolveu compartilhar sua rotina hospitalar com os seguidores, usando as redes sociais como um diário para mostrar sua evolução no Hospital Aliança Star.

Na última segunda-feira (3), Netinho publicou uma foto no Instagram em que aparece deitado na cama do hospital e atualizou seu estado de saúde.

“Já estou no meu sétimo dia aqui no Hospital Aliança Star. Felizmente, estou sem dor há uma semana. Continuo com as caminhadas e exercícios físicos diários ao lado dos fisioterapeutas”, relatou.

Apesar da transparência com os fãs, Netinho fez questão de dizer que não pretende divulgar detalhes sobre o tratamento.

“Já iniciamos o processo, mas ele será mantido em sigilo até minha alta. Estou tranquilo, sem pressa, focado na minha recuperação. Importante lembrar: somente eu posso dar informações sobre meu estado de saúde, pois sou quem está vivendo essa experiência”, frisou.

Na manhã de terça-feira (4), ele voltou às redes sociais, desta vez com um vídeo onde aparece caminhando pelos corredores do hospital.

“Ontem, a equipe médica autorizou que eu gravasse minhas caminhadas e exercícios físicos, desde que não mostrasse os fisioterapeutas. Então, aqui está! Faço essa rotina duas vezes ao dia”, escreveu na legenda.

Mais tarde, Netinho trouxe novas atualizações sobre sua recuperação.

“Hoje completo meu oitavo dia aqui no hospital e tudo segue conforme o planejado pelos médicos. Ontem, consegui tomar um pouco de sol no jardim do quarto andar. Começou chovendo, mas depois o tempo abriu. Pretendo repetir isso hoje e vou registrar para vocês”, afirmou.

Netinho finalizou reforçando sua dedicação ao tratamento e afastando especulações: “Sigo com minhas sessões diárias de caminhada e fisioterapia. E, mais uma vez, reforço: qualquer informação sobre meu estado de saúde deve partir de mim, e de mais ninguém!”, concluiu.

Quem é Netinho, que fez sucesso no Carnaval dos anos 90

Netinho, nome artístico de Ernesto de Souza Andrade Júnior, nasceu em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, no dia 12 de julho de 1966. Começou a carreira na música nos anos 80, mas foi nos anos 90 que se tornou um dos principais nomes do axé music.

Antes da carreira solo, fez parte da banda Beijo, onde começou a ganhar projeção nacional. Em 1996, já como artista solo, lançou “Milla“, seu maior sucesso, que se tornou um hino do Carnaval e continua sendo lembrado até hoje.

Outros hits como “Pra Te Ter Aqui” e “Menina” também marcaram sua trajetória.

Netinho teve altos e baixos na carreira, enfrentando problemas de saúde sérios a partir de 2013, quando precisou ser internado por complicações no fígado que levaram a outras complicações neurológicas.

Desde então, passou por diversos tratamentos e cirurgias, compartilhando sua recuperação com o público.

Ao longo da trajetória, transitou entre diferentes gêneros musicais, mas sempre foi lembrado como um dos grandes nomes da explosão do axé nos anos 90. Nos últimos anos, Netinho tem utilizado as redes sociais para se comunicar diretamente com os fãs e falar sobre sua vida pessoal e profissional.