Netinho, do hit ‘Milla’, é diagnosticado com câncer no sistema linfático

O cantor Netinho, de 58 anos, foi diagnosticado com câncer no sistema linfático. O anúncio foi realizado por meio da divulgação do boletim médico no site oficial do artista, que precisou ser internado no dia 25 de fevereiro, no Hospital Aliança, em Salvador (BA), após reclamar de fortes dores nas costas e dificuldade para andar.

Segundo a nota, o artista está em acompanhamento onco-hemotológico, sob a coordenação da médica Glória Bonfim. Ele recebeu alta hospitalar na sexta-feira, 21.

Antes, Netinho havia comunicado que estava internado por recomendação médica para investigar a causa das dores, já que ele possui um histórico de graves problemas de saúde. No ano de 2013, o cantor precisou ser hospitalizado devido a um sangramento no fígado, além de ter passado por três cirurgias no cérebro e ser dependente de uma válvula cerebral.

Por conta dessa última internação, Netinho cancelou toda sua agenda de apresentações programadas para o Carnaval 2025.