Netinho anuncia início da 3ª fase do tratamento de câncer: ‘Serão 6 temporadas’

O cantor baiano Netinho, 58 anos, usou as redes sociais, neste domingo, 27, para contar que retorna no dia seguinte ao hospital e ficará internado para a terceira fase do tratamento de câncer. Em um longo texto, ele disse estar disciplinado e focado, seguindo cada indicação da médica que coordena o tratamento.

“Amanhã, 28 ABR 2025, é dia de eu retornar ao Hospital Aliança Star Rede D’Or, de Salvador, para a terceira temporada da série SOB AS BENÇÃOS DE DEUS. Digo que é uma série pois no total serão 6 temporadas e no final um Transplante de Medula, sem necessidade de doador, de mim para mim mesmo”, iniciou ele no Feed do Instagram.

O artista elencou as várias etapas que envolvem o tratamento e elogiou a equipe médica que o acompanha.

“E cada temporada tem vários capítulos pois meu tratamento envolve diversas situações, altos e baixos, prevenções, cuidados e tudo mais que ele tem. E eu, disciplinado e focado, sigo cada indicação e/ou proibição da médica que coordena meu tratamento, minha querida Dra. Glória Bomfim Arruda @gbomfim23 , juntamente com sua sensacional equipe de médicos”, declarou ele.

Netinho foi diagnosticado com linfoma, um tipo de câncer, após buscar ajuda médica por sentir dores nas pernas e nas costas. Ele foi internado pela primeira vez no dia 26 de fevereiro deste ano.

O artista já havia tratado, em 2013, adenomas hepáticos, um tumor benigno no fígado. Na ocasião, ele foi submetido a uma cirurgia.