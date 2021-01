Netflix ultrapassa 200 milhões de assinantes e lucra US$ 542,2 milhões no 4º tri

A Netflix registrou lucro líquido de US$ 542,2 milhões no quarto trimestre de 2020, uma queda de 7,7% em relação a igual período de 2019. O lucro por ação diluído foi de US$ 1,19, inferior à expectativa de US$ 1,35 dos analistas ouvidos pelo FactSet.

No entanto, a receita do serviço de streaming somou US$ 6,6 bilhões entre outubro e dezembro do ano passado, uma alta de 21,5% na comparação com os três últimos meses do ano anterior.

Às 18h21 (de Brasília), a ação da companhia subia 11,07% no after hours em Nova York.

O número de assinantes da Netflix no mundo teve um aumento líquido de 8,51 milhões no período, a 203,66 milhões, uma variação positiva de 21,9% na comparação com igual período de 2019.

“Somos imensamente gratos por, nestes tempos desafiadores, termos sido capazes de fornecer aos nossos membros em todo o mundo uma fonte de fuga, conexão e alegria enquanto continuamos a construir nosso negócio”, diz um comunicado da empresa, em referência ao aumento da demanda por plataformas de streaming durante a pandemia de covid-19.

Veja também