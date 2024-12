Netflix tem em média mais de 30 milhões de telespectadores em jogo duplo de Natal da NFL

O primeiro jogo duplo de Natal da NFL na Netflix acabou sendo um sucesso global. A vitória do Baltimore Ravens por 31 a 2 sobre o Houston Texans teve uma média de 31,3 milhões de telespectadores, enquanto a vitória do Kansas City por 29 a 10 sobre o Pittsburgh teve uma média de 30 milhões de telespectadores em todo o mundo, de acordo com dados da própria Netflix divulgados na terça-feira. Esses dois jogos também são os mais transmitidos da história da NFL nos Estados Unidos.

A partida entre Ravens e Texans tem média atualizada de 27,2 milhões e a partida Chiefs-Steelers chegou a 25,8 milhões, segundo Nielsen e Netflix. Ambos os jogos da NFL superaram a marca anterior de 23 milhões do jogo AFC Wild Card da última temporada entre Miami Dolphins e Chiefs on Peacock.

Nielsen também indicou que havia 65 milhões de telespectadores nos Estados Unidos que assistiram pelo menos um minuto de um dos dois jogos, tornando-o o dia de Natal mais assistido da Netflix. A Netflix e a NFL disseram que espectadores em 218 países e territórios assistiram a pelo menos um dos jogos.

Também foi uma boa recuperação para a Netflix após problemas generalizados de streaming durante a luta entre Mike Tyson e Jake Paul em 14 de novembro. A única falha notável foi que a transmissão não passava para a ação ao vivo e começava do início sempre que os espectadores sintonizavam.

“Em termos de visão geral, tudo correu tão bem quanto esperávamos”, disse Brandon Riegg, vice-presidente de não-ficção e séries esportivas da Netflix. “Dada a magnitude das expectativas, principalmente depois de uma luta, acho que nos defendemos tão bem quanto esperávamos. Estou feliz que a narrativa tenha mudado e que pelo menos seja reconhecido que não encontramos nenhum dos problemas que nos afetaram antes.”

O jogo entre Chiefs e Steelers esteve no top 10 diário em 72 países com grande audiência no Canadá, Alemanha, Irlanda e Grã-Bretanha. Ravens-Texans esteve entre os 10 primeiros diários em 62 países, com picos na Austrália, Áustria e México.

Os números dos espectadores incluem audiência no Netflix, visualização móvel na NFL + e aqueles que sintonizaram estações CBS em Pittsburgh, Kansas City, Baltimore e Houston.

Os números de Natal da NFL caíram em relação à temporada passada, mas não no ritmo que normalmente ocorre quando algo passa da transmissão para o streaming online.

Os três jogos do ano passado tiveram em média 28,68 milhões de espectadores. O jogo da tarde entre Las Vegas Raiders e Chiefs liderou com média de 29,48 milhões na CBS.

Este foi o primeiro de uma parceria de três anos entre a Netflix e a NFL para os jogos do dia de Natal. A Netflix terá pelo menos uma próxima temporada, mas há chance de outra partida dupla, já que o feriado cai em uma quinta-feira de 2025.

Isso daria três jogos no Natal do próximo ano, já que o Amazon Prime Vídeo tem o pacote de quinta à noite. A NFL teve três jogos no Dia de Ação de Graças desde 2006, então não seria incomum.

“Isso mostra algumas coisas. Primeiro, aquele dia de Natal como um evento, e então acho que com nosso alcance e os parceiros de produção que tivemos em termos de execução (CBS, NFL Network e EverWonder Studio) fomos capazes de criar algo que fosse ao mesmo tempo ressonante e de alto engajamento”, disse Riegg.