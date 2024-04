Netflix tem aumento de receita, assinaturas e lucros, mas ação cai com previsões da empresa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/04/2024 - 17:45 Para compartilhar:

A Netflix teve lucro líquido de US$ 2,33 bilhões no primeiro trimestre de 2024, uma ganho de US$ 5,28 ajustado por ação. O lucro é bem maior do que o registrado no mesmo período de 2023, que foi de US$ 1,30 bilhão, ou US$ 2,88 por ação. Analistas consultados pela FactSet previam lucro menor nos três primeiros meses de 2024, de US$ 4,51 por ação.

A receita da companhia foi de US$ 9,37 bilhões no período, uma alta de 14,8% comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. O valor veio abaixo do esperado por analistas ouvidos pela FactSet, que esperavam receita de US$ 9,53 bilhões. A Netflix forneceu previsão de vendas para o segundo trimestre de cerca de US$ 9,49 bilhões, enquanto os analistas da FactSet previam US$ 9,53 bilhões. A empresa previu US$ 4,68 em lucro por ação para o segundo trimestre, um pouco acima dos US$ 4,54 previstos pelos analistas.

O streaming adicionou 9,33 milhões de assinantes no primeiro trimestre, ou mais de cinco vezes o número de clientes adicionados no mesmo trimestre do ano passado. Por sua vez, a Netflix divulgou em seu balanço que planeja parar de apresentar “números trimestrais de membros” a partir do primeiro trimestre de 2025.

Às 17h41 (de Brasília), a ação da Netflix caia 3,86% no after-hours de Nova York.