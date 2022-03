Netflix se oferece para comprar estúdio de jogos da Finlândia

Por Essi Lehto

HELSINQUE (Reuters) – A Netflix se ofereceu para comprar a finlandesa Next Games, disse a empresa de jogos para celular em comunicado na quarta-feira.

“Estamos empolgados com a Next Games se juntar à Netflix como um estúdio principal em uma região estratégica e um mercado de talentos decisivos, expandindo nossas capacidades internas de estúdio de jogos”, disse o vice-presidente de jogos da Netflix, Michael Verdu.

As ações da Next Games subiram 119% para 2,04 euros.

Depois de entrar no mercado de jogos para celular em novembro passado, a gigante do streaming agora planeja investir 65 milhões de euros (72,08 milhões de dólares) na Next Games, uma oferta recomendada pelo conselho de administração da empresa de jogos para celular, dizia o comunicado.

A oferta significaria um preço de 2,1 euros por ação, mais que o dobro do preço de fechamento da ação de 0,93 euros na terça-feira na bolsa de valores Nordic First North.

As empresas disseram que esperam que a transação seja concluída até o final de junho.

