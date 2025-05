Netflix removerá episódio de Black Mirror nesta segunda; veja qual e por quê

A Netflix anunciou que este domingo, 11 de maio, será o último dia para alguns episódios de seu catálogo. A empresa comunicou que a parte interativa dos episódios de séries – que incluem Black Mirror – será removida da plataforma.

O episódio de Black Mirror em questão, que será removido, é o Bandersnatch, episódio lançado em meados de 2018 que é interativo, permitindo que os espectadores tomem decisões e mudem a narrativa do episódio.

No enredo, há Stefan Butler, um jovem programador britânico nos anos 1980, obcecado pela ideia de transformar um livro interativo, no estilo ‘escolha sua aventura’, em um jogo revolucionário para computador. À medida que ele mergulha no desenvolvimento do projeto, sua realidade começa a se misturar com ficção, questionando o controle sobre suas próprias decisões e a influência de forças externas invisíveis.

A interatividade é central na forma quanto e no conteúdo, e o espectador faz escolhas que afetam o comportamento de Stefan, criando uma experiência imersiva e metalinguística. A Netflix teve de usar tecnologias como o sistema Branch Manager para gerenciar as múltiplas ramificações da história – que, por conta disso, possui vários finais diferentes.

Segundo entrevistas com os criadores, existem cinco finais principais, mas dezenas de variações e caminhos alternativo.

O formato fez sucesso à época e gerou uma repercussão relevante, mas o formato não deslanchou, estando presente em outros títulos do catálogo da plataforma de streaming, mas sem fazer tanto barulho nas redes sociais.

Um exemplo é o fim da comédia Unbreakable Kimmy Schmidt, cujo episódio se chama Kimmy x Reverendo – episódio que também deixará o catálogo da Netflix.

Nova temporada de Black Mirror

A sétima temporada de Black Mirror foi lançada há poucas semanas, no dia 10 de abril. O lançamento fez bastante barulho e, pela primeira vez, um episódio teve uma continuação direta – o USS Callister: Into Infinity, que retoma a história do universo virtual do episódio USS Callister.

Apesar de não ter episódio interativo, o Bête Noire teve uma inovação, apresentando versões ligeiramente diferentes para diferentes espectadores, alterando detalhes como o nome de um restaurante, em uma referência ao efeito Mandela.

A temporada contou com um elenco de destaque, incluindo Awkwafina, Emma Corrin, Paul Giamatti, Issa Rae, Rashida Jones e Peter Capaldi. Charlie Brooker, criador da série, retornou como produtor executivo, prometendo uma abordagem mais próxima das raízes da série, focando em histórias de ficção científica com tons emocionais variados.

Os episódios de Black Mirror exploraram temas contemporâneos e futuros, como inteligência artificial, consciência humana e as implicações éticas da tecnologia avançada. A diversidade de gêneros e estilos manteve a tradição da série de provocar reflexões sobre a sociedade moderna.