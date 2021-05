Netflix procura executivo para expansão na área de jogos, diz fonte

(Reuters) – A Netflix está tentando contratar um executivo para liderar sua expansão em videogames, sinalizando que a pioneira de streaming de vídeo está intensificando esforços para crescer além de seus negócios tradicionais, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

A mudança ocorre no momento em que a concorrência esquenta no mercado de streaming e segue a expansão na indústria de jogos com mais pessoas que ficaram em casa durante a pandemia da Covid-19.

A Netflix fez experiências com programação interativa em filmes como “Black Mirror: Bandersnatch” e “You vs. Wild”, nos quais espectadores podem decidir cada um dos movimentos do personagem. Também criou jogos baseados nos programas populares Stranger Things e La casa de Papel.

O site The Information divulgou nesta sexta-feira que a Netflix discutiu a oferta de um pacote de jogos semelhantes à oferta de assinatura online da Apple, o Apple Arcade, como uma opção, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

(Reportagem de Eva Mathews em Bengaluru)

