Netflix planeja aumentar preços após o fim da greve dos atores

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 04/10/2023 - 4:29 Compartilhe

A Netflix está planejando aumentar o preço de seu serviço sem anúncios após o fim da greve dos atores de Hollywood , informou o Wall Street Journal na terça-feira.

A Netflix está discutindo o aumento de preços em vários mercados em todo o mundo, mas provavelmente começará pelos Estados Unidos e Canadá, informou o WSJ, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Não ficou imediatamente claro até que ponto a Netflix aumentará os preços ou quando exatamente os novos preços entrarão em vigor, de acordo com o relatório.

As negociações entre o sindicato de atores SAG-AFTRA e a Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), que representa os estúdios, estão em andamento, com sua próxima reunião marcada para quarta-feira.

Já o sindicato de roteiristas chegou a um acordo preliminar com a AMPTP na semana passada, após cinco meses de conversas.

Segundo o site The Verge, quando os atores retornarem ao trabalho junto com os roteiristas, a empresa poderá lançar novos conteúdos, o que poderia ser usado como justificativa para elevar o valor da assinatura.

Ano passado, a empresa de streaming aumentou os preços de todos os seus planos no Brasil. O nível Padrão sem anúncios subiu para R$39,90/mês e o plano Premium para R$55,90/mês. A empresa também lançou um plano Padrão com anúncios de US$ R$18,90/mês e ainda manteve o plano Básico por R$25,90/mês.

No início deste ano, a Netflix reprimiu o compartilhamento de senhas e começou a cobrar R$12,90 adicionais por mês para compartilhar sua conta com alguém fora de sua casa. Em maio, o plano foi implementado em mais de 100 países.

Em julho, a companhia deixou de oferecer o pacote mais barato sem anúncios nos Estados Unidos, a US$ 9,99 por mês, expandindo a diferença entre o novo pacote básico sem anúncios, de US$ 15,49 por mês, para o com anúncios, a US$ 6,99 por mês.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias