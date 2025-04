Netflix obtém lucro de US$ 2,9 bilhões no 1T e supera expectativas

A Netflix superou as expectativas nesta quinta-feira (17) ao anunciar um lucro trimestral de 2,9 bilhões de dólares (R$ 16,9 bilhões) e um aumento de 13% na receita, graças aos recentes aumentos de preço em seus planos de assinatura.

A gigante do streaming informou em um boletim de resultados que teve “um bom começo em 2025”, com receitas que totalizaram 10,5 bilhões de dólares (R$ 61,5 bilhões) no primeiro trimestre.

As ações da empresa, com sede no Vale do Silício, subiram mais de 4% nas negociações após o fechamento do pregão.

Segundo a Netflix, o crescimento da receita se deveu a um leve aumento na arrecadação com assinaturas e publicidade.

No início deste ano, a empresa aumentou em dois dólares por mês o valor das assinaturas premium e padrão nos Estados Unidos, passando para 25 e 18 dólares, respectivamente, enquanto o plano chamado “padrão com publicidade” subiu um dólar.

Líder do streaming de vídeo, a Netflix encerrou o ano passado com mais de 300 milhões de assinantes.

“Estamos executando nossas prioridades para 2025: melhorar nossa oferta de séries e filmes e expandir nosso negócio de publicidade; continuar desenvolvendo novas iniciativas como programação ao vivo e jogos; e manter um crescimento saudável da receita e dos lucros”, disse a Netflix em uma carta aos acionistas.

A empresa prevê um crescimento de receita de 15% no trimestre atual.

Os investidores veem a Netflix como um possível porto seguro em um mercado acionário abalado pela guerra tarifária do presidente americano, Donald Trump, direcionada a dezenas de parceiros comerciais e rivais.

