Netflix: número de novas assinaturas nos EUA sobe 423 mil; abaixo de expectativas

O número de novas assinaturas da Netflix nos Estados Unidos em termos líquidos ficou em 423 mil nos três meses encerrados em dezembro, em relação ao trimestre imediatamente anterior, totalizando uma base de 61,043 milhões de assinaturas no país. O resultado, porém, ficou abaixo da expectativa da empresa. Segundo a Dow Jones Newswires, o serviço de streaming esperava um aumento líquido de 600 mil assinantes americanos.

No mundo todo, a Netflix ganhou em termos líquidos 8,3 milhões de assinaturas no quarto trimestre de 2019, chegando a um total de 106,047 milhões. De acordo com a Dow Jones Newswires, a companhia previa uma alta líquida de 7 milhões de assinaturas no período.