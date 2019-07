Netflix: novo episódio de ‘A Vida Moderna de Rocko’ ganha trailer

A Netflix divulgou um novo trailer do episódio especial “A Vida Moderna de Rocko – Volta ao Lar” nesta sexta-feira, 26. O desenho fez sucesso especialmente nos anos 1990 e no início dos anos 2000, quando era exibido no Brasil pelo canal pago Nickelodeon.

Na história, o canguru Rocko, protagonista do seriado, retorna para a cidade de O-Town após passar 20 anos no espaço acompanhado por dois amigos e decide que vai trazer o seu programa de TV favorito de volta ao ar, em um mundo alterado pela tecnologia.

O novo episódio terá a duração de 45 minutos e é o primeiro lançado após mais de duas décadas (o último episódio do desenho foi lançado em 1996).

Assista ao novo trailer de “A Vida Moderna de Rocko – Volta ao Lar” em https://youtu.be/1Now4KeAiys.