Netflix lucra US$ 709 mi no 1º tri; ação sobe 3,7% no after hours em NY

A Netflix teve lucro líquido de US$ 709 milhões no primeiro trimestre de 2020, informou a companhia nesta terça, 21. Na contabilidade por ação, a empresa lucrou US$ 1,57 – abaixo, portanto, da expectativa de US$ 1,63. No período, a provedora de streaming acumulou receita de US$ 5,77 bilhões.

No primeiro trimestre, a Netflix viu aumentar consideravelmente o número global de assinantes – em 15,8 milhões, para um total de 182,9 milhões. O impulso ocorreu na esteira da crise do coronavírus, que deixa grande parte da população mundial em casa, sem grande oferta de entretenimento que não os serviços de streaming.

Para o segundo trimestre, a expectativa é de novo aumento – de 7,5 milhões, para 190,4 milhões de assinantes. No guidance, a empresa espera subida da receita a US$ 6,05 bilhões e lucro por ação de US$ 1,81.

O otimismo com essas perspectivas levou o mercado a ponderar o lucro por ação abaixo do esperado. Assim, às 17h12 (de Brasília), a ação da Netflix subia 3,73%, no after hours em Nova York. A subida chegou a 11% instantes após a publicação do balanço. (Dow Jones Newswires)