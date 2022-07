Netflix faz blitz de marketing para “Agente Oculto” com emojis, anúncios de TV e até um bonde

Por Lisa Richwine







LOS ANGELES (Reuters) – O Agente Oculto tem seu próprio emoji, já saltou por outdoors 3D de Cracóvia a Seul e lutou contra bandidos em mais de 100 anúncios de TV.

A Netflix lançou uma de suas maiores campanhas de marketing para garantir que o público ao redor do mundo soubesse que Ryan Gosling está estrelando “Agente Oculto”, o novo filme de ação de grande orçamento da empresa.

O serviço de streaming começou a montar grandes campanhas de divulgação para seus maiores títulos como parte dos cerca de 2,5 bilhões de dólares que gasta anualmente em marketing, disse Marian Lee, diretor de marketing da Netflix, em entrevista.

“Queremos que a conversa lá fora seja sobre shows e filmes da Netflix”, disse Lee.

A Netflix perdeu mais de 1 milhão de assinantes este ano e suas ações caíram 62%. O copresidente-executivo Reed Hastings disse que a empresa está trabalhando para melhorar em todas as frentes, incluindo marketing. A Netflix continua sendo o maior serviço de streaming do mundo, com quase 221 milhões de assinantes.

“Agente Oculto” foi dirigido por Joe e Anthony Russo, os irmãos por trás de “Vingadores: Ultimato” e outros blockbusters dos estúdios Marvel, da Walt Disney, que normalmente gasta 150 milhões de dólares ou mais para comercializar filmes de ação. Os irmãos Russo disseram à Netflix que queriam que a empresa fizesse um grande sucesso com “Agente Oculto”.

“Nós tendemos a fazer filmes de certa escala que requerem uma plataforma maior para o lançamento, um maior empurrão de mídia. E eles estavam dispostos a isso”, disse Joe Russo.

Mais de 100 anúncios da TV de “Agente Oculto” circularam globalmente durante eventos esportivos ao vivo, do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 às finais da NBA, além de programas como “Big Brother”.

Outdoors tridimensionais, que fazem detonações aparentemente saltarem da tela, iluminaram a Time Square de Nova York e cidades ao redor do mundo, incluindo Seul, Cracóvia, Tóquio e Las Vegas

“Estamos tentando garantir que estamos criando campanhas sob medida que se conectem com o público para aquele filme ou espetáculo em particular”, disse Lee.

Nas mídias sociais, foram criados emojis personalizados de Sierra Six (Gosling) e Némesis Lloyd Hansen (Chris Evans) para o Twitter. Os irmãos Russo conversaram com influenciadores no TikTok, atraindo mais de 1,1 milhão de visualizações.

Na Comic-Con de San Diego, a principal conferência anual da cultura pop, a Netflix montou um bonde acidentado para uma experiência interativa de “Agente Oculto”. Os visitantes tinham que escapar do carro e correr pelo telhado do bonde. Eles acabavam a experiência com um vídeo de seu heroísmo para facilitar o compartilhamento nas mídias sociais.

“Agente Oculto” registrou 88,6 milhões de horas de exibição durante o último fim de semana, classificando-se como a quinta maior estréia cinematográfica já realizada no serviço de streaming. Foi o filme Netflix mais assistido do fim de semana em 84 países. A empresa encomendou uma sequela e um spinoff [L1N2Z6079].

Antes de chegar à Netflix, “Agente Oculto” foi exibido exclusivamente durante uma semana em 1.500 cinemas pelo mundo. Apesar de a divulgação mencionar uma corrida aos cinemas, “não estávamos tentando levar as pessoas aos cinemas”, disse Lee. “Nós estávamos definitivamente tentando nos concentrar na estreia da Netflix”.