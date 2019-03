Netflix diz que vai remover de ‘Bird Box’ imagens de acidente real

A Netflix disse que vai remover do filme Bird Box as imagens reais de um desastre de trem que ocorreu em Quebec, no Canadá, em 2013. A plataforma de streaming havia sido criticada pelo uso das cenas.

Em uma montagem, o acidente é mostrado no filme como uma notícia na televisão. O caso ocorreu na cidade de Lac-Megantic, quando um trem que transportava petróleo bruto saiu dos trilhos e explodiu, matando 47 pessoas. A plataforma de streaming licenciou as filmagens do acidente do fornecedor de imagens Pond 5.

Em janeiro, o Pond 5 disse que as imagens “foram tiradas do contexto” e pediram desculpas. Na ocasião, a Netflix disse que não poderia fazer mudanças em um conteúdo finalizado, mas afirmou que estava buscando meios de fazer as coisas de forma diferente dali em diante.

Agora, a empresa mudou de ideia e disse nesta sexta-feira, 15, que vai substituir as imagens por outra de uma ex-série de TV dos Estados Unidos. A Netflix pediu desculpas por “qualquer dor causada à comunidade de Lac-Megantic”.

A prefeita de Lac-Megantic, Julie Morin, criticou o uso da filmagem, chamando-a de “falta de respeito”. Ela e a ministra de Cultura e Comunicações de Quebec, Nathalie Roy, aplaudiram a última decisão da Netflix. “Esse resultado mostra que, ao se unir e unir nossos esforços, tudo é possível”, tuitou Nathalie.

(com agências internacionais)