Netflix divulga trailer da 5º e última temporada de ‘You’

A Netflix divulgou o trailer da quinta e última temporada da série “You (Você, em português)”. Com estreia em 24 de abril, o capítulo final desta história de suspense irá revelar o destino final do perigoso Joe Goldberg (Penn Badgley) ao lado de sua nova esposa, Kate (Charlotte Ritchie).

Os últimos episódios da série serão marcados por ameaças do passado e alguns desejos sombrios de Joe que podem comprometer seu casamento com Kate.

Elenco Principal: Penn Badgley, Charlotte Richie, Madeline Brewer, Anna Camp e Griffin Matthews

Sobre “Você”

A série acompanha a história de Joe, um homem obsessivo e perigosamente charmoso que vai ao extremo para entrar na vida de qualquer mulher quem o fascina: ao ponto de torna-las suas vítimas.

As quatro primeiras temporadas de “You” estão disponíveis no no catálogo da Netflix para todos os assinantes.