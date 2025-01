Netflix divulga teaser com cena sombria de Jenna Ortega em ‘Wandinha’

A Netflix publicou nesta quinta-feira, 30, um novo teaser com novidades do streaming para 2025. Entre elas, uma cena com Jenna Ortega, que interpreta a personagem Wandinha na série homônima.

No trecho, a personagem aparece após uma cena que mostra os portões do Hospital Psiquiátrico Willowhill, onde Tyler Galpin (Hunter Doohan) aparece acorrentado após eventos relacionados à transformação de sua mãe em um monstro da espécie hyde. Vestindo o uniforme da Escola Nunca Mais, Wandinha encara o interesse romântico.

Produzida por Tim Burton e lançada em 2022, a série retorna ao streaming ainda em 2025, sem data especificada. Além de Ortega, o elenco conta com Joy Sunday, Emma Myers e Catherine Zeta-Jones, que devem retornar na nova temporada.

Netlix divulga novidades para 2025

Além de “Wandinha”, o streaming promete o retorno de “Stranger Things” e “Round 6” para suas respectivas temporadas finais.

Dentre produções nacionais, destacam-se “Casamento às Cegas Brasil”, com a novidade de 100% dos participantes acima de 50 anos; “Larissa: O Outro Lado de Anitta”, produção inédita que revela quem é a pessoa por trás da cantora Anitta; e o o documentário “Congonhas – Tragédia Anunciada”, que acompanha de perto os desdobramentos do acidente no Aeroporto de Congonhas em 2007.