Netflix divulga primeiro trailer de ‘Brincando com Fogo Brasil’

A versão brasileira de Brincando com Fogo ganhou o primeiro trailer nesta quarta-feira, 30. A Netflix divulgou o vídeo nas redes sociais da plataforma.

Clique aqui

O reality, que é uma adaptação da produção americana chamada Too Hot To Handle, terá os quatro primeiros episódios lançados no dia 21 de julho no streaming.

“Eu vou precisar de ajuda pra segurar a safadeza dessa galera aqui. 500 mil reais não está sendo suficiente. Será que alguém pode me ajudar? (…) Os 4 episódios finais [estreiam] no dia 28 de julho. Preparem-se”, compartilhou.

A premissa do programa é a seguinte: solteiras e solteiros, dos mais diferentes cantos do Brasil, são colocados para morar juntos em uma praia paradisíaca, valendo R$ 500 mil para o vencedor.

Mas, para levar o prêmio, eles precisam resistir aos desejos, já que todo e qualquer contato físico é proibido. A cada deslize, uma quantia é descontada do valor total. Em meio a tantas emoções e discussões, todos vão precisar controlar os impulsos.

Com narração da comediante Bruna Louise, os participantes que já foram anunciados são: Leandro David, Brenda Paixão, Davi Kneip, Gabriela Martins, Kethellen Avelino, Igor Paes, Rita Tiecher, Ronaldo Moura, Thuany Raquel, Matheus Sampaio, Marina Streit e Caio Giovani.

Veja também