Netflix divulga intenso teaser de última temporada de La Casa de Papel

A Netflix divulgou nesta quarta-feira (13) um intenso teaser da última temporada da série La Casa de Papel, uma das mais assistidas da plataforma. O segundo volume da quinta parte da série vai mostrar o desfecho do assalto no Banco da Espanha.

No vídeo, é possível ver cenas dos personagens do grupo desolados pela perda de algum membro. Também é possível ver o exército ainda dentro do banco, o Professor tenta motivar o grupo “‘Em algumas horas eu perdi pessoas muito importantes e não vou deixar mais ninguém morrer por conta deste assalto”, diz o personagem no teaser.

A segunda parte da última temporada de La Casa de Papel estreia no catálogo da Netflix em 3 de dezembro.

Confira o teaser:

