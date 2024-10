Netflix divulga imagens da série italiana ‘O Leopardo’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/10/2024 - 15:50 Para compartilhar:

ROMA, 14 OUT (ANSA) – A Netflix divulgou o pôster e as primeiras imagens da série italiana “Il Gattopardo” (“O Leopardo”), cuja estreia na plataforma de streaming está prevista para 2025.

Os protagonistas da série, dividida em seis episódios, preenchem a cena do cartaz: Kim Rossi Stuart é Don Fabrizio Corbera, príncipe de Salina, enquanto Benedetta Porcaroli é Concetta, Deva Cassel interpreta Angélica e Saul Nanni faz o papel de Tancredi.

Outros atores no elenco são Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni e Greta Esposito.

A adaptação para TV, baseada no célebre romance homônimo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957), foi escrita por Richard Warlow e Benji Walters. A série redescobre a modernidade de uma história, a do príncipe de Salina e sua família, fazendo uma comparação com a Itália do passado e do presente.

“O Leopardo” é um dos maiores romances italianos de todos os tempos, que traz uma história épica, surpreendente e sensual, ambientada na região da Sicília durante as revoltas de 1860.

(ANSA).