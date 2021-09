Netflix divulga imagem da nova geração de Rebelde com brasileira Giovanna Grigio

A Netflix divulgou uma imagem da nova geração de Rebeldes nas redes sociais nesta quinta-feira, 23. A série deve chegar à plataforma de streaming em 2022.

Na foto, entre os oito personagens, aparece a atriz brasileira Giovanna Grigio, conhecida por sua participação em Chiquititas (2013), e também por seus papéis como Samantha em Malhação: Viva a Diferença, e As Five.

“Quem dormiu, não viu. Eu queria comentar o uniforme da nova geração Rebelde que chega no meu site em breve, mas só tenho olhos pra Giovanna Grigio nessa foto”, diz a legenda . Os outros atores da série são Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jeronimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene e Alejandro Puente.

O serviço de streaming promete revelar mais novidades sobre Rebeldes no seu evento global no próximo sábado, 25. “Sábado tem mais novidades diretamente do TUDUM”.

Em um comunicado à imprensa, a plataforma informou que o nome da escola será ‘Elite Way’, mesmo nome do colégio da primeira versão da telenovela desenvolvida pela Televisa.

