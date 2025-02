Netflix anuncia produção de minissérie sobre Copa do Mundo de 1970

A Netflix, em parceria com a produtora O2 Filmes, divulgou o lançamento de uma minissérie sobre os jogadores do time histórico que conquistou o tricampeonato mundial para o Brasil em 1970.

Com o anúncio próximo do aniversário de 55 anos da vitória, a produção conta detalhes da vida de Pelé, Tostão, Félix, Carlos Alberto, Jairzinho, Gérson e Rivellino, e do técnico Zagallo, no torneio realizado em meio a Ditadura Militar no Brasil.

Dirigida por Pedro e Paulo Morelli e sem nome divulgado, a minissérie irá recriar alguns momentos icônicos do torneio e revelará o “lado humano” dessas lendas do esporte. Ela ainda promete reproduzir alguns lances clássicos e bastidores dos jogos, fazendo jus ao legado de uma das maiores seleções de todos os tempos.

Gravada no Brasil e no México, a minissérie não tem data de estreia.