Netflix anuncia participação de Lady Gaga entre as principais atrações do TUDUM 2025

A Netflix divulgou o line-up do evento global mais aguardado do ano, com direito a participação especial. O Tudum 2025, comandado pela atriz Sofia Carson, de ‘A Lista da Minha Vida’ e ‘Bagagem de Risco’, contará com a presença das estrelas mais amadas pelo público, como Millie Bobby Brown e elenco principal de ‘Stranger Things’, Jenna Ortega, de ‘Wandinha’, Iñaki Godoy, de ‘One Piece’, Lee Jung-Jae, de ‘Round 6’, Lily Collins, de ‘Emily em Paris’, entre outros.

Para completar essa lista estelar, a cantora Lady Gaga fará uma apresentação especial durante o show, que será transmitido ao vivo na Netflix, diretamente do Kia Forum, em Los Angeles, no dia 31 de maio.

Além disso, nomes como Guillermo Del Toro (Frankenstein), Matt Damon e Ben Affleck (The Rip) também subirão ao palco, para contar novidades sobre seus novos projetos.

Durante todo o evento, serão apresentados anúncios inéditos e exclusivos sobre as produções queridinhas dos fãs.

Conheça mais sobre o Tudum

O Tudum AO VIVO é o evento mundial para fãs da Netflix. O nome veio do famoso barulhinho que a gente escuta antes de todos os filmes, séries ou eventos da plataforma. Trata-se da maior celebração da comunidade de fãs e das histórias que criam toda uma cultura, destacando os filmes, séries, estrelas e criadores favoritos dos fãs do mundo todo.

O primeiro evento Tudum foi realizado em janeiro de 2020, no Pavilhão da Bienal, em São Paulo. Foi um festival com vários títulos, celebrando o conteúdo para jovens adultos da Netflix, com um público de mais de 50 mil pessoas ao longo de quatro dias.

Desde então, o Tudum evoluiu e passou por diferentes formatos, como festival, live e almanaque digital, até se consolidar como um evento mundial. Em 2023, o Tudum voltou a São Paulo, atraindo um público presente de mais de 35 mil pessoas, além de registrar mais de 78 milhões de visualizações nas mídias sociais da plataforma no mundo todo.

Agora, o Tudum AO VIVO volta em 31 de maio de 2025, com transmissão às 21h (horário de Brasília), direto do Kia Forum, em Los Angeles. Esse evento imperdível vai contar com a presença das maiores estrelas da Netflix, apresentações incríveis, revelações de cair o queixo e momentos inesquecíveis.

Como assistir?

O público poderá assistir ao evento ao vivo na Netflix. A transmissão terá início às 21h (horário de Brasília), e terá tradução simultânea (sem legendas) disponível em espanhol (América Latina) e português (Brasil) para quem quiser acompanhar o que todos estão falando em tempo real, em seu idioma de preferência.

Após a transmissão ao vivo, legendas em outros idiomas estarão disponíveis dentro de alguns dias.