Netflix adiciona 6 milhões de assinantes após repressão de senha

A Netflix disse na quarta-feira que as assinaturas do serviço de streaming aumentaram em quase 6 milhões após sua repressão ao compartilhamento de senhas.

A gigante do streaming terminou o trimestre recém-encerrado com um total de 238 milhões de assinantes e um lucro de US$ 1,5 bilhão, de acordo com um comunicado de ganhos.

A alta de assinantes ocorre quando uma greve potencialmente incapacitante de roteiristas e atores atinge a indústria de entretenimento dos Estados Unidos, mas com analistas dizendo que a Netflix está melhor posicionada do que seus rivais para enfrentar a tempestade.

“Estamos vendo uma conversão saudável de famílias de mutuários em assinaturas de pagamento total da Netflix, bem como a aceitação de nosso recurso de membro extra”, disse a Netflix em uma carta aos acionistas.

Mas a receita ficou abaixo das expectativas, com a Netflix registrando US$ 8,2 bilhões em vendas no período de abril a junho, derrubando as ações da empresa em mais de 5% nas negociações.

Em maio, a Netflix expandiu sua repressão aos usuários que compartilham senhas com pessoas além de sua família imediata, enquanto buscava aumentar a receita após um período difícil em 2022.

No início deste ano, a empresa reclamou que mais de 100 milhões de famílias estavam compartilhando contas no serviço.

Em sua declaração de ganhos, a empresa disse que a política se expandiria para todos os seus mercados em todo o mundo.

Para converter usuários não pagantes, a Netflix introduziu contas “de empréstimo” ou “compartilhadas”, nas quais os assinantes podem adicionar espectadores extras por um preço mais alto ou transferir perfis de visualização para novas contas.

