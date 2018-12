Netanyahu visita Cristo Redentor, mas não sai do carro

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que visita o Rio de Janeiro desde a última sexta-feira, 28, foi de carro até o monumento do Cristo Redentor, no morro do Corcovado, na zona sul da capital fluminense, no início da noite deste domingo, 30, mas não saiu do veículo, seguindo orientação dos seguranças, preocupados com o fluxo de turistas no local e o risco à segurança do israelense. A mulher e o filho de Netanyahu desembarcaram e visitaram o monumento. A família retornou para o hotel em que está hospedada, em Copacabana (zona sul), cerca de uma hora depois.

A chegada do israelense causou tumulto entre turistas que se dirigiam ao Cristo, porque o acesso ao monumento foi interditado, por medida de segurança. Nem a imprensa foi autorizada a acompanhar o israelense.

A previsão inicial era de que Netanyahu faria esse passeio a partir das 19h, quando circula o último trem de acesso ao monumento. Mas o primeiro-ministro israelense chegou antes, travando a circulação dos demais visitantes.

Quando Netanyahu foi embora, visitantes que estavam impedidos de circular vaiaram a comitiva israelense e comemoraram o retorno do serviço de transporte de turistas.