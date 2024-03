Netanyahu será submetido a uma cirurgia de hérnia neste domingo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/03/2024 - 11:38 Para compartilhar:

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, será submetido neste domingo (31) a uma cirurgia de hérnia, anunciou seu gabinete, que explicou que operação exige a aplicação de anestesia geral.

A cirurgia do primeiro-ministro acontece no momento em que Israel está em guerra com o Hamas na Faixa de Gaza, um conflito iniciado com o ataque do movimento islamista contra o território israelense em 7 de outubro.

Netanyahu, 74 anos, será hospitalizado e operado no domingo à noite. O ministro da Justiça, Yariv Levin, que tem o posto de vice-primeiro-ministro, assumirá as funções de Netanyahu durante a cirurgia, segundo o governo.

Os médicos descobriram que Netanyahu tem uma hérnia durante um exame de rotina no sábado. O governo decidiu que o primeiro-ministro seria submetido a uma cirurgia no final do dia, depois de cumprir sua agenda, informou o gabinete.

Netanyahu usa um marca-passo desde julho de 2023

