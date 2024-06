Netanyahu se diz ’emocionado’ com convite para discursar no Congresso dos EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/06/2024 - 16:36 Para compartilhar:

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste sábado (1º) que estava “emocionado” com o convite para discursar no Congresso americano, em plena guerra entre o Exército israelense e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

“Estou emocionado com o privilégio de representar Israel perante as duas câmaras do Congresso e apresentar a verdade sobre nossa guerra justa contra os que querem acabar com nossas vidas”, declarou o dirigente israelense em comunicado.

Os líderes de democratas e republicanos no Congresso de Estados Unidos convidaram Netanyahu a pronunciar um discurso aos legisladores dentro de algumas semanas, informou na sexta-feira o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson.

mod-mca/jd/kir/sag/an/rpr